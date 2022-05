Na Dnevih elektrotehnike bodo predstavili različna področja elektrotehnike in multimedije

Bistra, 10. maja - Tehniški muzej Slovenije v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani danes začenja Dneve elektrotehnike, na katerih se bodo obiskovalci lahko spoznali različna področja elektrotehnike in multimedije. Dnevi bodo v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri potekali do petka med 9. in 13. uro in v nedeljo med 10. in 18. uro.