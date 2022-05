Accetto bo predstavil poročilo o delu ustavnega sodišča za leto 2021

Ljubljana, 10. maja - Predsednik ustavnega sodišča Matej Accetto bo danes predstavil poročilo o delu ustavnega sodišča za leto 2021. Leto je zaznamovalo predvsem odločanje o številnih zahtevah in pobudah za presojo ustavnosti protikoronskih odlokov in zakonov, pa tudi imenovanje novega predsednika ustavnega sodišča in novega ustavnega sodnika.