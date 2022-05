Meja plačevanja pri brezstičnem poslovanju brez kode PIN kmalu 50 evrov

Ljubljana, 9. maja - Z junijem se bo zgornja meja limita za enkratno plačilo z brezstičnimi karticami Maestro, Mastercard in Visa, za katerega ni potreben vnos številke PIN, dvignila s 25 evrov na 50 evrov. "Plačevanje z brezstičnimi karticami bo še hitrejše in enostavnejše," so prepričani v Združenju bank Slovenije.