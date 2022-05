Alstom z 2,5 milijarde evrov vrednim poslom v Nemčiji

Pariz, 9. maja - Francoski transportni velikan Alstom je podpisal skoraj 2,5 milijarde evrov vredno pogodbo za dobavo 130 regionalnih vlakov v jugozahodno Nemčijo in njihovo vzdrževanje za prihodnjih 30 let. "To je največje nemško naročilo Alstomu v zgodovini," je v današnjem sporočilu za javnost zapisala francoska skupina.