V Ajdovščini se spominjajo 130-letnice rojstva Danila Lokarja

Ajdovščina, 9. maja - V Ajdovščini se je 9. maja 1892 rodil slovenski pisatelj Danilo Lokar. V Lavričevi knjižnici so tej obletnici posvetili razstavo, ki prikazuje njegovo življenje in delo. V sklopu razstave so pripravili kolaž njegovih fotografij, ki si jih je mogoče ogledati v prostorih knjižnice, na zaslonu v preddverju ali na Youtube kanalu.