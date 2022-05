Ljubljana, 9. maja - V 89. letu je umrl akademski slikar Jože Centa. V obseženem slikarskem opusu, ki je ostajalo trdno vpeto v krajinarstvo in prežeto z ljubeznijo do rodne Dolenjske, je bil prepoznaven tudi kot ilustrator in avtor tihožitij ter velikih stenskih kompozicij, poroča spletni portal MMC RTV Slovenija.