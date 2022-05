Za viceguvernerja Banke Slovenije štirje predlogi kandidatur

Ljubljana, 9. maja - Na javni poziv predsednika republike Boruta Pahorja za mesto viceguvernerja Banke Slovenije so kandidature oddali Primož Dolenc, Miha Mihič, Matjaž Noč in Sibil Svilan. Pahor bo kandidature preučil in po oblikovanju poslanskih skupin v DZ opravil posvetovanja z vodji poslanskih skupin, so danes sporočili iz urada predsednika.