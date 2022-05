Popolna zapora lokalne ceste v Studenčicah

Medvode, 9. maja - Zaradi sanacije vodovodne vrtine v Studenčicah bo od 16. do 27. maja tam vzpostavljena popolna zapora lokalne ceste. Vzpostavljena bo v času del, predvidoma vsak dan od 7. ure do 16.30. Dostop do naselij Tehovec in Brezovica pri Medvodah bo v času del možen iz smeri Trnovca, so sporočili iz občine Medvode.