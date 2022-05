Teš 6 ponovno sinhroniziran z omrežjem

Šoštanj, 9. maja - Šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš), ki je bil zaradi rednih vzdrževalnih del ustavljen 26. aprila, je bil zjutraj ponovno sinhroniziran z omrežjem. V času krajše zaustavitve so bila opravljena načrtovana vzdrževalna dela, ki jih je opravljalo okoli 180 zaposlenih v Tešu in 190 zunanjih sodelavcev, so danes sporočili iz Teša.