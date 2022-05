Na petkovi ustanovni seji DZ poleg potrditve mandatov in imenovanja predsednika tudi imenovanje podpredsednikov DZ

Ljubljana, 9. maja - Na prvi seji novega sklica DZ bodo poslanci poleg potrditve mandatov, sestave MVK in glasovanja o novem predsedniku odločali še o podpredsednikih DZ, generalnem sekretarju in sestavi delovnih teles DZ, so se začasni vodje poslanskih skupin dogovorili na kolegiju s trenutnim predsednikom DZ Igorjem Zorčičem. Določili so tudi sedežni red.