Zidani Most/Rimske Toplice, 9. maja - Voznik osebnega vozila je v petek zvečer na cesti med Rimskimi Toplicami in Zidanim Mostom zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal z vozišča, vozilo je nato zdrselo v reko Savinjo. Vozniku so pomagali štirje fantje, ki so nesrečo opazili iz drugega vozila, so sporočili s celjske policijske uprave.