Michel moral med obiskom Odese zaradi raketnega napada poiskati zavetje

Bruselj, 9. maja - Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je ob Dnevu Evrope nenapovedano obiskal Odeso v znak solidarnosti EU z ukrajinskim ljudstvom. Sprejel ga je ukrajinski premier Denis Šmihal, vendar je moral srečanje zaradi raketnega napada na to južno pristaniško mesto začasno prekiniti in se zateči na varno, so povedali viri pri EU.