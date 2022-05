Na afriškem festivalu turističnega filma Sloveniji štiri nagrade

Cape Town, 9. maja - Minuli teden je v južnoafriškem Cape Townu potekal festival turističnega filma ITFFA. Slovenijo so na festivalu zastopala štiri promocijska dela, ki so prejela dve zlati in dve srebrni nagradi. Med dobitniki zlate nagrade je tudi nacionalni promocijski video Slovenske turistične organizacije (STO) o slovenski gastronomiji, so sporočili iz STO.