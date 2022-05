V Goriških Brdih načrtujejo gradnjo luksuznega hotela

Dobrovo, 9. maja - Družba BHR iz Nove Gorice načrtuje na območju med Fojano in Medano v Goriških Brdih izgradnjo luksuznega hotela s centrom dobrega počutja, nastanitvami, restavracijo in kletjo. Na nekaj več kot pet hektarjev velikem območju, kjer je bil prvotno načrtovan kompleks term, so sicer pred kratkim naredili vrtine, vendar tople vode niso našli.