Preiskovalna komisija v poročilu z oceno, da je aktualna oblast uničila ugled policije

Ljubljana, 9. maja - Komisija DZ, ki preiskuje domnevno politično vmešavanje v delo policije, v poročilu predlaga, naj se njeno delo nadaljuje v naslednjem sklicu DZ. Aktualna oblast je s političnim kadrovanjem, nestrokovnim spreminjanjem zakonskih in podzakonskih aktov in revizijami kazenskih primerov uničila ugled, ki ga policija uživa v javnosti, so ob tem zapisali.