NIJZ: Nezadostna telesna aktivnost škodi zdravju

Ljubljana, 10. maja - Ob današnjem svetovnem dnevu gibanja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) še posebej poudarja pomen zadostne telesne aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja. Nezadostna telesna aktivnost namreč škodljivo vpliva na zdravje in je eden od vodilnih dejavnikov tveganja za umrljivost zaradi nenalezljivih bolezni, so opozorili na NIJZ.