Rakovec: SP elitne skupine bi bil velik zalogaj, a se ne bojimo

Ljubljana, 9. maja - Slovenska hokejska reprezentanca je na domačem svetovnem prvenstvu v Ljubljani izpolnila cilj in se uvrstila med elito za leto 2023. Če bo šlo vse po načrtih in željah slovenske hokejske zveze in navijačev, pa bi lahko tudi naslednje leto igrali doma, saj je Slovenija kandidat za izvedbo tega tekmovanja. Odločitev bo zveza IIHF sprejela konec maja.