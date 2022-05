Spopadi med podporniki in nasprotniki vlade na Šrilanki

Kolombo, 9. maja - V Kolombu so se danes spopadli privrženci šrilanške vlade in protestniki, ki že dlje časa zahtevajo odstop predsednikov države in vlade. V spopadih je bilo ranjenih najmanj 78 ljudi, v odgovor na nasilje pa je vlada v največje mesto v državi poslala vojsko, navajajo tuje tiskovne agencije.