Po oceni Društva SOS telefon še nismo naredili dovolj za preprečevanje nasilja v družini in nad ženskami

Ljubljana, 9. maja - Društvo SOS telefon opozarja, da bi morali sobotni femicid na Koroškem preprečiti. Ob tem mora biti jasno, da kot družba in kot država še nismo naredili dovolj na področju preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami, so zapisali. Zato pozivajo k sistemski podpori države in večjemu finančnemu vložku na področje preventive.