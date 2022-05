Krajinski park Strunjan načrtuje širitev zavarovanega območja

Strunjan, 14. maja - V Krajinskem parku Strunjan načrtujejo širitev zavarovanega območja na morju, in sicer od rta Ronek proti odprtemu morju, kjer se nahaja podvodni koralni greben, in do Pacuga. Širitev zavarovanega območja ne bi imela večja vpliva na navade obiskovalcev, bi pa pripomogla k varstvu tako koralnega grebena kot tudi delfinov.