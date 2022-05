Z zgodnjo diagnozo, zdravljenjem in spremembo načina življenja lahko upočasnimo napredovanje srčnega popuščanja

Ljubljana, 9. maja - Srčno popuščanje, bolezen, pri kateri srce ne more prečrpati dovolj krvi, ne vpliva le na kakovost življenja, ampak lahko vodi do hudih zapletov, celo do odpovedi srca. Čeprav bolezen ni ozdravljiva, lahko njeno napredovanje upočasnimo z zgodnjo diagnozo, uvedbo najboljše možne terapije in spremembo načina življenja, poudarjajo strokovnjaki.