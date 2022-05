Po mnenju več članic EU, tudi Slovenije, namen konference o prihodnosti Evrope ni bil sprememba pogodb

Bruselj, 9. maja - Okoli deset držav članic Evropske unije, med njimi Slovenija, je pripravilo t. i. non-paper, v katerem so kritične do uporabe idej evropskih državljanov v okviru konference o prihodnosti Evrope za interese posameznih institucij. Poudarili so tudi, da namen konference, ki se zaključuje danes, ni bil sprememba pogodb EU.