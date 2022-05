Sindikat poklicnega gasilstva kritično do izjav vodstva obrambnega ministrstva

Ljubljana, 9. maja - V sindikatu poklicnega gasilstva so kritični do izjav obrambnega ministra Mateja Tonina in državnega sekretarja Janeza Žaklja, ki sta ob mednarodnem dnevu gasilstva dejala, da naj bi se sindikat na račun političnih preigravanj odpovedal dobrim vsebinam za poklicne gasilce. Navedbe so v sindikatu označili za "nesramne, zavajajoče in neresnične".