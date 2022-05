Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 9. maja - Nevarnost snežnih plazov je povsod majhna, prve stopnje. Snežna odeja je večinoma dobro povezana in stabilna. Nekaj več previdnosti je potrebno v visokogorju, kjer je snega več in se čez dan zmehča, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Pod večjo obremenitvijo lahko sprožite kakšen manjši plaz mokrega snega. Na strmih s soncem obsijanih pobočjih pa so možni manjši snežni plazovi mokrega snega. Prav tako so v višjih predelih še zimske razmere. Ob bolj jasnih nočeh sneg pomrzne, zato je predvsem zjutraj nevarnost zdrsa.

Snežne razmere v gorah so spomladanske. Razen po najvišjih vrhovih Julijskih Alp, kjer je v senci še kaj slabše preobraženega snega, je sneg večinoma grobo zrnat in uležan. Zjutraj je predvsem v visokogorju tudi trd in pomrznjen.

V naslednjih dneh bo sončno in precej toplo. Ničta izoterma se bo že jutri dvignila nad najvišje vrhove in tako bo ostalo do konca tedna. V ponedeljek in torek bodo še predvsem popoldanske krajevne plohe in kakšna nevihta, potem bo vreme stabilno.

Snežne razmere se ne bodo kaj dosti spreminjale. Možni bodo manjši plazovi ali osipi južnega snega s strmih, južnih pobočij. Zjutraj bo v visokogorju nevarnost zdrsa.