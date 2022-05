Policisti na območju Velikih Lašč preiskujejo sum neprimernega ravnanja z živalmi

Velike Lašče, 9. maja - Policisti na območju občine Velike Lašče preiskujejo sum kaznivega dejanja neprimernega ravnanja z domačimi živalmi. Obvestilo so prejeli v petek, obvestila še zbirajo, o ugotovitvah pa bodo obvestili državno tožilstvo. Društvo za zaščito konj je na Facebook strani zapisalo, da so policisti in inšpektorji v grozovitih pogojih našli več kot 40 konj.