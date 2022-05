Plama-pur zaradi ukrajinske krize začasno ustavila večje investicije

Podgrad, 11. maja - Podjetje Plama-pur je leto 2021 zaključilo relativno uspešno, saj so realizirali 51,9 milijona evrov prometa, dobiček pred amortizacijo in davki (EBITDA) je znašal 4,5 milijona evrov, poslovni izid pa 3,3 milijona evrov. Letošnje leto so začeli obetavno, zaradi negotovosti ob začetku rusko-ukrajinske vojne pa so večje investicije začasno ustavili.