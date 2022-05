S koncertom odprtje nove strehe Poletnega gledališča Križank

Ljubljana, 9. maja - Ob prazniku mesta Ljubljana in dnevu Evrope bo drevi ob 20. uri otvoritveni koncert pod novo streho Poletnega gledališča Križank. Nastopila bosta Simfonični orkester RTV Slovenija in Big Band RTV Slovenija pod vodstvom dirigentov Patrika Grebla in Simona Krečiča, ki se jima bodo pridružili številni glasbeniki.