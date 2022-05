Kralji po dveh porazih le premagali Edmonton

Los Angeles, 9. maja - Hokejisti Los Angeles Kings so zmagali na četrti tekmi končnice v zahodni konferenci severnoameriške lige NHL. Kralji so davi na domačem ledu s 4:0 odpravili Edmonton Oilers ter izid v boju na štiri zmage izenačili na 2:2. Slovenski as v dresu Los Angelesa Anže Kopitar je sprožil tri strele proti vratom tekmeca v 23 minutah na ledu.