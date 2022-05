Reporter o novi vladi (9. 5.)

Ljubljana, 9. maja - Silvester Šurla v komentarju Dovoljenje za ubijanje piše o zaupanju v novo vlado. Avtor meni, da so tisti, ki pričakujejo veliko od nove vlade običajno kmalu razočarani. Poudarja, da se lahko hitro pridobljeno zaupanje tudi hitro izgubi in da se to zgodi vsakič, ko je vlado sestavi nov politični obraz.