Na pobočju Slavnika se je merilo več kot 450 tekmovalcev

Hrpelje, 9. maja - Po dveh letih koronskega premora je bil spet na sporedu največji rekreativni gorsko-kolesarski maraton v Sloveniji, ki je privabil več kot 450 tekmovalcev. Ti so se v okviru MTB Slavnik merili na 9-, 29-, 50- in 80-kilometrskih preizkušnjah. Kralj in kraljica Slavnika sta postala predstavnika Italije Diego Cargnelutti in Lara Kocjancic.