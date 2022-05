V Velenju preizkušajo novo prometno ureditev Rudarske ceste

Velenje, 9. maja - Inštitut za politike prostora je skupaj z velenjsko občino in drugimi lokalnimi organizacijami za dva tedna spremenil Rudarsko cesto v sodobno mestno ulico. Cesta, ki je sicer zelo prometno obremenjena, je postala začasno bolj varna za pešce in kolesarje. Na njej se ljudje srečujejo, lahko se usedejo in poklepetajo.