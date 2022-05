Madrid, 8. maja - Prvi današnji tekmi 35. kroga španske nogometne lige so postregli z remijema. Najprej sta se brez golob razšla Getafe in Rayo Vallecano, popoldan pa še Villarreal in Sevilla z izidom 1:1 (0:0). Zvečer bo na sporedu madridski derbi med Atleticom in Realom.