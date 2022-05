V Črnomlju izvolili nadomestnega romskega svetnika

Črnomelj, 8. maja - V Občini Črnomelj so danes volili nadomestnega svetnika, ki bo v tamkajšnjem občinskem svetu predstavljal romsko skupnost. Po uradnih podatkih črnomaljske posebne volilne komisije so za romskega svetnika izvolili Franca Hudaka. Zanj je glasovalo 81 volilnih upravičencev, za njegovega tekmeca Boža Rozmana pa 76, so navedli.