Tretja etapa Cavendishu, Tratnik odstopil

Keszthely, 8. maja - Kolesarska dirka po Italiji se je danes poslovila od Madžarske, v kateri so bile na sporedu uvodne tri etape. Tretjo od Kaposvarja do Blatonfüreda je odločil skupinski sprint, v katerem je bil najmočnejši Britanec Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl), ki je v tesnem boju ugnal Francoza Arnauda Demara in Kolumbijca Fernanda Gavirio.