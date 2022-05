Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško podaljšano čakanje

Ljubljana, 8. maja - Ne nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško so danes podaljšane čakalne dobe. Vozniki morajo za vstop v državo čakati na mejnih prehodih Gruškovje, Obrežje in Slovenska vas, in sicer do eno uro, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste, ki je povečan promet od Hrvaške proti Avstriji napovedoval.