Slovenske šahistke druge na Korziki

Ajaccio, 8. maja - Slovenske šahistke so bile druge na srednjeevropskem pokalu (Mitropa) na Korziki. V odločilnem dvoboju zadnjega kroga so Slovenke izgubile z gostiteljicami Francozinjami, ki so osvojile končno prvo mesto. Izid je bil 2,5:1,5 za Francijo, ki je osvojila 13 točk, Slovenke 12, tretje Madžarke pa 11. Tudi v odprti konkurenci je bila najboljša Francija.