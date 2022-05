Bono in The Edge iz U2 nastopila v Kijevu

Kijev, 8. maja - Člana irske skupine U2 Bono in The Edge sta po poročanju medijev danes nenapovedano nastopila v eni od postaj podzemne železnice v Kijevu, ki se zdaj zaradi napadov ruske vojske uporablja kot zaklonišče. Zaigrala sta uspešnice skupine, kot so Sunday Bloody Sunday, Desire in With or without you pa tudi klasiko Stand By Me.