Vreme: Zmerno do pretežno oblačno

Ljubljana, 8. maja - Zvečer bodo krajevne padavine povsod ponehale. Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno in suho vreme. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem do 25 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo sončno. Predvsem v hribovitem svetu bo še možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V sredo in v četrtek bo pretežno jasno in še nekoliko topleje.

Vremenska slika: Ciklon nad južno Italijo se počasi polni, njegov vpliv na vreme pri nas pa slabi. V višinah k nam od jugovzhoda še doteka razmeroma hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno in povečini suho. V ponedeljek bo delno jasno, popoldne bodo nad kopnim nastajale krajevne plohe in nevihte.