Slovenija - Južna Koreja 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Ljubljana, 8. maja - Slovenska hokejska reprezentanca je na zadnji tekmi svetovnega prvenstva divizije I (skupina A) v Ljubljani premagala Južno Korejo s 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). Slovenci so tako dosegli četrto zmago na SP, že pred zadnjim dnem pa so osvojili prvo mesto na domačem prvenstvu in napredovali med elito za leto 2023.