Ljubljana, 8. maja - Nogometaši Gorice so v 28. krogu 2. slovenske lige na Ptuju remizirali z 2:2 (1:2) s sedaj zadnjeuvrščeno Dravo in potrdili naslov prvaka. Tega so osvojili že v soboto, ko so igralci Triglava izgubili proti dotlej zadnjeuvrščenim Brežicam z 2:3.