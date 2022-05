Košarkarice Cinkarne Celje drugič zmagale v finalu DP

Ljubljana, 8. maja - Košarkarice Cinkarne Celje so na drugi finalni tekmi končnice 1. SKL v Kranju premagale Triglav s 66:58 (13:21, 31:32, 51:44) in povedle z 2:0 v zmagah, saj so prvo tekmo 6. maja doma dobile z 62:51. Ekipi igrata na tri zmage, tretja tekma bo v Celju v torek, 10. maja.