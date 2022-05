Na Srpenici odprli nov gasilski dom z večnamensko dvorano

Kobarid, 8. maja - Na Srpenici so v soboto uradno odprli nov gasilski dom z večnamensko dvorano, ki je v prvi vrsti namenjen tamkajšnjim gasilcem, pa tudi vsem krajanom. Nov objekt je zrasel na mestu nekdanje hale podjetja TKK, sredstva za 1,3 milijona vreden projekt je zagotovila Občina Bovec, za opremo in donacije pa so poskrbela tudi številna podjetja.