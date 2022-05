Tednik Družina te dni praznuje 70 let izhajanja

Ljubljana, 8. maja - Slovenski katoliški tednik Družina te dni praznuje 70. obletnico izhajanja. 7. maja 1952 je namreč na Goriškem izšla prva številka tednika. Za Družino stoji 60 zaposlenih in 300 pogodbenih ustvarjalcev. Bralcev tednika in njegovih prilog Naša družina in Slovenski čas pa je 100.000.