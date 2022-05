Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga odkupuje tudi prašiče in jagnjeta

Slovenj Gradec, 9. maja - Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga, ki od kmetov odkupuje mleko, govedo in les, je lani začela tudi odkup prašičev in jagnjet. Lani so povečali prihodke, rast načrtujejo tudi letos. Med letošnjimi novostmi napovedujejo odkup ekološke govedine za nadaljnjo prodajo trgovcu. V zadrugi pozorno spremljajo tudi dogajanje glede nelegalno odložene sadre.