Milwaukee po drami boljši od Bostona, Golden State zanesljiv

Milwaukee, 8. maja - Košarkarji Milwaukee Bucks so v drugem krogu končnice severnoameriške lige NBA na tretji tekmi po dramatičnem zaključku premagali Boston Celtics s 103:101 in v boju na štiri zmage povedli z 2:1. V zmagah so povedli tudi Golden State Warriors, ki so na zahodu na krilih Giannisa Antetokounmpa s 142:112 premagali Memphis Grizzlies.