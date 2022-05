Alcarazu bo nasproti mreže za naslov v Madridu stal Zverev

Madrid, 8. maja - Potem ko se je komaj 19-letni španski teniški igralec Carlos Alcaraz uvrstil v finale turnirja serije 1000 v Madridu, se mu je pridružil še olimpijski prvak Nemec Alexander Zverev. Branilec naslova je v drugem polfinalu po uri in 53 minutah s 6:4, 3:6 in 6:2 premagal Grka Stefanosa Cicipasa in se mu maščeval za poraz v Monte Carlu pred tremi tedni.