DVK zavrgla pritožbo Zavezništva osvobodimo Slovenijo v zvezi z volitvami

Ljubljana, 7. maja - Državna volilna komisija (DVK) je na današnji seji zavrgla pritožbo Zavezništva osvobodimo Slovenijo v zvezi z izvedbo volitev v DZ in rezultati teh volitev, so za STA povedali v komisiji. Ugotovila je, da pritožbe ni vložila upravičena oseba, da je bila vložena prepozno in da niti ni bila dopustna.