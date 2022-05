Na Soči spet zmagi za Žnidarčiča in Cofa

Trnovo ob Soči, 7. maja - Drugi tekmovalni dan v Trnovem ob Soči so spustaši na divjih vodah znova nastopili v sprintu na divjih vodah. Presenečenj ni bilo, saj so v cilj znova najhitreje priveslali tisti, ki so bili najboljši že v petek. V moškem kajaku Nejc Žnidarčič, v kanuju Blaž Cof, v ženskem kajaku pa Italijanka Giulia Formenton.