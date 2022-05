Na prireditvi Pot ob žici skupno več kot 25.800 udeležencev

Ljubljana, 7. maja - Prireditve Pot ob žici se je od četrtka do danes udeležilo 23.151 pohodnikov in 2670 tekačev na teku trojk, sta sporočila organizatorja Mestna občina Ljubljana in društvo Timing Ljubljana, ki sta 64. leto obudila spomin na čas, ko je Ljubljano med drugo svetovno vojno obdajala bodeča žica.