Celtic Glasgow na pragu škotskega naslova

Glasgow, 7. maja - Nogometaši Celtica iz Glasgowa so danes praktično že potrdili naslov v škotskem prvenstvu. Prednost pred branilci naslova in večnimi tekmeci Glasgow Rangers so z zmago s 4:1 nad Hibernianom povišali na devet točk, pa tudi skupno razliko v danih in prejetih zadetkih imajo zaenkrat za 22 golov boljšo od Rangers.